日本航空（JAL）は、大気から二酸化炭素を回収する技術の実用化を進めるHeirloom Carbon Technologiesに出資した。大気から二酸化炭素を回収する技術は「ネガティブエミッション技術」と呼ばれている。Heirloom Carbon Technologiesは、石灰石を活用した二酸化炭素除去技術を開発しており、2023年にはアメリカ初の商業プラントを運営開始し、2026年にはさらに大規模なプラントの稼働開始を予定している。3月には、海水に溶け込んだ