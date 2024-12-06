マンチェスター・シティが1月の移籍市場でスペイン代表MFロドリの打役確保に動く可能性があるようだ。5日、イギリス紙『デイリーメール』や『ESPN』が伝えている。プレミアリーグで前人未到の5連覇とチャンピオンズリーグ（CL）の覇権奪還を目指すマンチェスター・シティ。開幕から公式戦13試合負けなしと上々のスタートを切ったものの、アンカーを主戦場とするロドリの負傷離脱後は徐々に失速。トッテナムとのカラバオカップ4