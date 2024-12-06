[６日 ロイター] - ロシアのパンキン外務次官は、新興国グループ「ＢＲＩＣＳ」の決済制度に関する取り組みを今後も継続すると述べた。ロシア通信（ＲＩＡ）が６日、報じた。トランプ次期米大統領は先週、ＢＲＩＣＳがドルに代わる新しい通貨をつくったり、別の通貨を支援したりすれば、１００％の関税を課すと表明した。パンキン外務次官は、ＢＲＩＣＳが取り組んでいるのは新しい国際通貨ではなく、決済制度だとした上で「も