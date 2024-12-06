[ハノイ ６日 ロイター] - ベトナム統計総局（ＧＳＯ）が６日発表した１１月の輸出は前年同月比８．２％増の３３７億３０００万ドルとなった。電子機器と衣料がけん引した。鉱工業生産は前年比８．９％増だった。輸入は前年比９．８％増の３２６億７０００万ドル。貿易収支は１０億６０００万ドルの黒字となった。１１月の消費者物価は前年比２．７７％上昇。１─１１月の平均上昇率は３．６９％で、政府が設定した今年の目標上限