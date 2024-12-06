サッポロビールは12月6日から、2025年「HOPPIN’ GARAGE ホッピン福袋2025」の販売を開始した。【関連記事】KFC“ケンタ福袋2025”内容公開、大容量保冷バッグにクーポンつきケンタおみくじ、商品引換券4190円分ついて税込3000円/ケンタッキーフライドチキンHOPPIN’ GARAGE(ホッピンガレージ)ストア本店またはLINEギフト店で購入できる。2025年「HOPPIN’ GARAGE ホッピン福袋2025」は、ビールテイスト商品や限定グッズを詰め合わ