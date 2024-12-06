福岡東署は6日、福岡市東区に住む男性の携帯に4日午後0時半ごろ、兵庫県警察の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたは資金洗浄事件の被疑者である」などと言われる内容。その後、警視庁の警察官を名乗る人物から電話があり、家族の名前や口座を開設している銀行名などを聞かれる不審電話事案だった。