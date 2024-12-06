俳優・歌手の中山美穂（54）がきょう6日予定していた『Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live』大阪公演を中止すると公式サイトで発表した。体調不良のためと伝えた。【写真】エモい…中山美穂＆大鶴義丹の“再会ショット”サイトでは「本日、2024年12月6日（金）ビルボードライブ大阪にて開催を予定しておりました『Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live』大阪公演は、中山美穂の体調不