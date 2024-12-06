初の京都開催。１０月から３連続開催となり、第７回となった先週１１月３０日、１２月１日からＣコース使用となったが、馬場傾向も外差しが決まるようになってきた。秋の京都開催・芝コースの脚質別成績は逃げ１１勝、先行５６勝、差し２６勝、追い込み３勝だが、先週は逃げ０勝、先行７勝、差し３勝、追い込み０勝と重心は後ろ寄りに傾き始めている。秋の京都開催・芝コースの産駒別成績は〈１〉エピファネイア７勝〈２〉ロー