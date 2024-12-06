【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■応募フォームより、リクエストを募集中！ &TEAM初の冠ポッドキャスト番組『&TEAMの「ごエンがあって、しゃべらせてもらってます。」』の配信が決定した。 12月7日にデビュー2周年を迎えるグローバルグループ・&TEAM。自分たちがここまで来れた“縁”に感謝し、リスナーとともに作り上げていくトーク番組がスタートする。 リ