タレントの八木奈々（２４）と写真家の福島祐二氏が６日から、アトリエＹ原宿と新宿の北村写真機店の２カ所同時で写真展を開催する（１２月２２日まで、どちらも入場無料）。「写真展をするつもりはもともとなかった」という八木だが、福島氏のオファーを受け、やってみようと決意。コンセプトから写真の構図、展示の配置まで徹底的にこだわって開催にこぎつけた。「被写体としての『かわいい』とか『美しい』じゃなく、ひとりの