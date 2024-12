2024年12月5日にMicrosoftが、ウェブブラウザ「Edge」で閲覧中のウェブページを分析し、ユーザーからの質問への回答やテキストの要約・翻訳、割引商品にスポットを当てるなどのタスクを処理できるAI機能「Copilot Vision」のプレビュー版を一部ユーザー向けにリリースしたことを発表しました。Copilot Vision now in preview - a new way to browse | Microsoft Copilot Bloghttps://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copi