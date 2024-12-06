「習近平著作選読」第１、２巻の多言語版刊行【新華社北京12月6日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記の著作を収録した「習近平著作選読」（1、2巻）のポルトガル語、ドイツ語、日本語、ラオス語、ベトナム語版がこのほど、外文出版社から国内外に向けて刊行された。両巻は習総書記の2012年11月から22年10月までの重要著作を収録。共産党第20回全国代表大会（党大会、22年10月）で行った報告「中国の特色