俳優の広瀬すず（26）が6日、自身のインスタグラムを更新。宮沢りえ（51）、尾野真千子（43）、蒼井優（39）との華やかな“4姉妹”ショットを公開した。【写真】「総てが美しい」「濃いぃー女性揃い」華麗な4ショットを披露した広瀬すず4人は、動画配信サービス「Netflix」で2025年1月9日より独占配信されるドラマシリーズ『阿修羅のごとく』で姉妹を演じる。広瀬は「大好き！あいしてる！な、お姉ちゃんたち」とつづり、4人で