お笑い芸人・明石家さんまらによるMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜後3：00※関西ローカル）あす7日放送回は、90分拡大で毎年恒例「ドラァグクイーン大集合SP」を届ける。【写真複数】明石家さんまに捧げるダンス！インパクト大の枝豆順子ナジャ・グランディーバをはじめとしたドラァグクイーン総勢20人が集結。さんまを交え、「秘密の素顔イチバンは誰だ」「行きたいお店イチバンは誰だ!?」「2024年No.1ニュ