¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ï1²ó¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö·ò¤µ¤ó¤¬¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤½¤¦¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï±ÊÌî²ê°ê¤Èº´Æ£·ò¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿Æó¿Í¤¬£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤¬12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡¢¡È¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¤òµ¼¿Í²½¤·¤ÆÉÁ¤¯¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÀßÄê¤ÎËÜºî¤Ç¡¢º£²óÆó¿Í¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í