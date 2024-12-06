[ソウル ６日 ロイター] - 韓国メディアによると、陸軍特殊戦司令部の郭種根司令官は、新たに「非常戒厳」が発令されても拒否する考えを示した。尹錫悦大統領が３日夜に戒厳令を布告した後、解除を阻止するために国会議員を本会議場から外に「連れ出す」よう金竜顕国防相（当時）から指示を受けていたことを明らかにした。