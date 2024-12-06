全国豆腐連合会(全豆連)はこのほど、第12回ニッポン豆腐屋サミットを沖縄県で開催した。このうち、基調講演を2つ行い、沖縄県食品衛生協会専務理事でもあるクロックワークの伊志嶺哉社長、上間フードアンドライフの上間喜壽会長が、それぞれ講演した。【関連記事】沖縄でニッポン豆腐屋サミット開催、「全国豆腐品評会」表彰式を同時開催/全豆連伊志嶺社長からは、「温かい状態で販売する島豆腐小規模製造業者におけるHACCPの考え