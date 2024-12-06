自民・公明の与党と国民民主党は、学生アルバイトなどの「働き控え」につながっているとされる「特定扶養控除」の年収要件について、今の103万円から引き上げることで合意しました。自民・公明・国民民主の税調会長が6日会談し、大学生などの子を持つ親の所得税などが軽減される「特定扶養控除」について、これが適用される子の年収要件を今の103万円から引き上げることで合意しました。具体的な引き上げ額については来週以降、協