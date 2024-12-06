人気アニメ『忍たま乱太郎』の劇場版アニメ『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』（20日公開）において、来年3月31日までの限定サイト上で自分でオリジナルのキャラクターを作ることのできる「忍たま映画 顔メーカー」がリリースされた。【動画】切実な想いが…！なにわ男子の歌う楽曲入り劇場版CMも解禁ユーザーは輪郭や目、髪型など10項目から好きな形や色を選びオリジナルのキャラクターを生み出すことができ