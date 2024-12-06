長谷知哉さんが倒れていた公園に供えられた花束＝10月、北海道江別市北海道江別市の公園で10月、大学生長谷知哉さん（20）が集団暴行され死亡した事件で、札幌地検は6日、長谷さんに暴行を加えて金品を奪い、死亡させたとして、強盗致死罪や詐欺罪などで、交際相手の大学生八木原亜麻容疑者（20）と、アルバイト仲間の大学生川村葉音容疑者（20）を起訴した。起訴状によると、2人は10月25〜26日、江別市の公園で長谷さんの腹や