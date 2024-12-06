2024年度の第29回「新藤兼人賞」授賞式が6日、都内の如水会館で行われ、河合優実（23）が主演した「ナミビアの砂漠」の山中瑶子監督（27）が金賞を受賞した。同監督は自ら脚本も手がけたが「私は、脚本が書けない。脚本を書いた新藤兼人さんの名前の賞はふさわしくないかもしれないけど、脚本部屋で書いた。新藤兼人さんは戦争を絶対に許さず、人間とは何なのだと考えて取った。私にはその気概が足りないので精進したい」と、ウイ