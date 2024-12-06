2024年度の第29回「新藤兼人賞」授賞式が6日、都内の如水会館で行われた。席上で、主催の協同組合日本映画製作者協会の押田興将代表理事（55）は、大手配信プラットフォームのNetflixとタッグを組み、新藤兼人賞でノミネートの最終選考に残った若手監督から企画を何本か集め、同社が開発費を出し、配信作品を製作していくプロジェクトをはじめると明らかにした。新藤兼人賞は、日本映画の独立プロ57社によって組織される協同組合日