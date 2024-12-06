日本維新の会の吉村洋文代表は6日、来夏の参院選1人区での野党候補の一本化に向け、野党間の予備選挙の実施方法について具体的な検討を始める考えを明らかにした。「維新試案」としてまとめたうえで、他の野党に協力を呼びかけるという。吉村氏は大阪府庁で記者団に「横綱である与党に対して一対一の戦いに持ち込むべきだ」と強調。1人区では野党間で予備選挙を実施して候補者を一本化し、与党過半数割れを目指すべきだとの考