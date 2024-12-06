フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)は12月5日、「フィッシング対策協議会Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜えきねっとをかたるフィッシング (2024/12/05)」において、えきねっとを偽るフィッシングの報告を受けているとして緊急情報を公開した。フィッシング対策協議会Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜えきねっとをかたるフィッシング (2024/12/05).