ソフトバンクのリチャード内野手（２５）が６日、福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、現状維持の１０００万円でサインした。（金額は推定）リチャードは先月２２日に１度目の交渉を行ったが、「まだ話がしたかった」と保留を選択。プロ８年目を迎える来季に向けて、出場機会などついて球団幹部と１時間以上にわたり、やりとりをしていた。２回目の交渉となったこの日も交渉時間は１時間を越えた。会見場に現れた背番号５