日本レスリング協会は６日、２８年ロサンゼルス五輪に向けた強化本部長に井上謙二氏が就任すると発表した。２００４年アテネ五輪の男子フリースタイル６０キロ級で銅メダルを獲得。現役引退後は２１年東京五輪の男子フリースタイル強化委員長などを務め、現在は自衛隊の監督として指導にあたっている。レスリングはパリ五輪で史上最多の金８個を含むメダル１１個と大活躍した。その後の強化を担う井上氏は日本協会を通じ「プレ