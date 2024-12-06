韓国の尹錫悦大統領による「非常戒厳」宣言をめぐり、最高検察庁は6日、ソウル高等検察庁長を本部長とする特別捜査本部を立ち上げると発表しました。野党側が尹大統領などを内乱の疑いで告発したことを受けた対応で、最高検察庁は「厳正に捜査する」と説明しています。