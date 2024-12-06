【第9話（後編））】 12月6日 公開 価格：70pt（コミックDAYS） 講談社は12月6日、偽BEなんとか氏によるマンガ「やっぱ人間やめて正解だわ第9話（後編）「オニギリ ソセジ タマゴヤキ」をコミックDAYS（月マガ基地）及びマガポケにて公開した。コミックDAYSでの価格は70pt。 本作はアンドロイド全盛の現代にアンドロイドアレルギーという不幸を背負