売れるネット広告社が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、ＡｍａｚｏｎＰａｙ公式認定制度である「グローバルパートナープログラム」において、「ＣｅｒｔｉｆｉｅｄＰａｒｔｎｅｒ」に認定されたと発表しており、好材料視されている。 同プログラムは、ＡｍａｚｏｎＰａｙを導入したい販売事業者に最適なソリューションを提供するために開発されたグローバルプログラム