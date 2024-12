ミュージカル『next to normal』 ミュージカル『next to normal』が12月6日にシアタークリエで開幕する。出演は望海風斗、甲斐翔真など。 『next to normal』は、2009年トニー賞11部門ノミネート、主演女優賞・楽曲賞・編曲賞の3部門を受賞、2010年にはピューリッツァー賞(戯曲部門)を受賞した、トム・キット(音楽)、ブライアン・ヨーキー(脚本・歌詞)のコンビによ