トルコを訪問中の秋篠宮ご夫妻はイスタンブールにある世界遺産のトプカプ宮殿を訪問されました。林理恵記者：トプカプ宮殿などの世界遺産を訪れ秋篠宮ご夫妻はトルコの歴史や文化への理解を深められています。日本時間の5日夜、ご夫妻はトルコ最大の都市イスタンブールにある世界遺産の「トプカプ宮殿」を訪れ、オスマン帝国時代に皇帝が暮らしていた宮殿の内部を見学されました。宝物「金のゆりかご」は長男・悠仁さまの誕生を記