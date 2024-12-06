【写真】山下リオさんにインタビュー2007年、「三井のリハウス」のリハウスガールに抜擢され、ファッション雑誌の専属モデル、2008年には映画「魔法遣いに大切なこと」（中原俊監督）に主演して注目を集めた山下リオさん。映画「書道ガールズ！！わたしたちの甲子園」（猪股隆一監督）、」連続テレビ小説「あまちゃん」（NHK）などに出演。「ウェールズ国際子ども映画祭2024」で最優秀主演女優賞を受賞した映画「雪子 a.k.a.」（草