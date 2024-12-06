女優米倉涼子（49）が6日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。10月に亡くなった俳優西田敏行さんとの思い出を語った。自身が大門未知子役を務める「ドクターX」シリーズで西田さんと共演をしていた米倉は「亡くなる1週間ぐらい前まではお会いして…、本当に言葉がなかったです。びっくりしました」と急な別れだったことを打ち明けた。西田さんを「憧れの先輩で、憧れの俳優だった」と話す米倉は「（ドクターX