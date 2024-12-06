ディズニー映画『ライオン・キング：ムファサ』が12月20日より全国公開されることを記念し、超実写版『ライオン・キング』が、2025年1月3日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて、本編ノーカットで放送されることが決定した。【写真】動物たちの毛の一本一本まで驚くほどリアルに再現超実写版『ライオン・キング』場面写真ギャラリーアフリカの雄大な自然を背景にライオンの王子シンバの成長と冒険を描いたディズニー