BAND-MAIDが、2025年1月5日からテレビ東京系列で放送されるオリジナルTVアニメ『全修。』のオープニングテーマを担当することが発表された。TVアニメ『全修。』は、『進撃の巨人 The Final Season完結編』や『呪術廻戦』などのアニメーション制作を手掛けるアニメ制作会社MAPPAによる作品。©全修。／MAPPAOPテーマのタイトルは「Zen」。2025年の第一弾配信シングルとして1月にリリースされる予定だ。アニメの世界観に寄り添い