お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の徳井健太、フリーアナウンサーの日下怜奈が６日、都内で「日本一早い賞レース『１００×１００』」の本戦出場者発表会見を行った。吉本興業所属タレントのみの賞レースで、優勝賞金は１００万円。ネタ時間は１回戦は１００秒、準決勝は２００秒、決勝は３００秒で競う。予選を勝ち上がった４０組が元日に行われる本選に出場し、吉本芸人の頂点を目指す。今回が２回目の大会で、２年連続Ｍ