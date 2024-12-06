MLB選手会（Major League Baseball Players Association）承認の野球スマホゲーム「eBaseball : MLB PRO SPIRIT」（以下、「メジャスピ」）がこのほど、スカウトを更新。「PRO SPIRIT SELECTION」の第2弾を実装した。 【写真】能力が桁違い！セレクションに登場するアーロン・ジャッジ 豪華ラインナップが並ぶ中、もちろん目玉は今年のアメリカン・リーグMVPであるアーロン・ジャッジ。打率・322、5