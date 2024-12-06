JCBが、JCBブランドのカード会員を対象にした「JCB マジカル クリスマス 2025」キャンペーンを実施。クリスマス時期の東京ディズニーランドの完全貸切に合計13,000名が招待されるキャンペーンです☆ 「JCB マジカル クリスマス 2025」クリスマス時期の東京ディズニーランド 完全貸切キャンペーン  キャンペーン期間：2024年12月6日（金）〜2025年6月15日（日）参加登録（エントリー）期間：2024年12月6日（金）〜20