来年創業50周年を迎えるローソンは、2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）にて、コンビニエンスストア「ローソン大阪・関西万博店」とカフェ店舗「ローソンカフェ同」を25年4月13日〜10月13日までオープンする。コンビニとカフェはいずれも、新たに開設する「夢洲駅」（大阪メトロ中央線）直結の「東ゲート入口」前に立地。50年前に大阪で誕生した「過去」、マチのインフラとして便利さを届けている「現在」、“みんなと