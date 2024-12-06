東洋水産は「食」に興味・関心のある東北地区の高校生を対象にしたスープのレシピコンテスト「スマイル“フード”プロジェクト in 東北2024」の決勝大会を宮城県仙台市内のホテルで開催した。今年は10回大会を記念し8チーム（県代表6校、北東北1校、南東北1校）が参加した中、優勝は秋田県立金足農業高校のチーム「にこにこ三姉妹」による「比内地鶏の担々風クリーミーナッツスープ」に決定。秋田県代表として8年ぶりの栄誉に輝い