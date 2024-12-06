日本即席食品工業協会（井田純一郎理事長）が主催する「インスタントラーメン小学生レシピコンクール全国大会」が12月1日、服部栄養専門学校（東京都渋谷区）で開かれ、過去最多の応募総数1万1717作品（216校）から地区代表に選ばれた12名が即席麺を使ったオリジナルメニューを競った。今年で23回目。テーマは「食育」で、身近なインスタントラーメンを素材に子どもたち（対象：小学4〜6年生）が材料・調理法・栄養バランス・盛り