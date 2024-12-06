北海道江別市の公園で男子大学生（当時２０歳）が集団暴行を受けて死亡した事件で、札幌地検は６日、交際相手の大学生八木原亜麻（あま）（２０）、共通の知人だった女子大学生川村葉音（はおと）（２０）の両容疑者を強盗致死罪などで札幌地裁に起訴した。男子大学生は１０月２６日早朝、同市の文京台南町公園の遊歩道に全裸で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。北海道警は両容疑者のほか、川村容疑