気象台は、午後1時17分に、暴風雪警報を石狩市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・石狩市に発表石狩地方では、6日夜のはじめ頃から7日朝まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■芦別市□なだれ注意報7日にかけて警戒■赤平市□なだれ注意報7日にかけて警戒■滝川市□なだれ注意報7日にかけて警戒■砂川市□なだれ注意報7日にかけて警戒■歌志内市□なだれ注意報7日にかけて