2025Ç¯1·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¡ÖLaLa arena TOKYO-BAY¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI¡×¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î#6 Èæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼PG/SGÉôÌç¤Ë¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢STARTING 5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢B¥ê¡¼¥°¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê#25 ¥Ë¥å¡¼¥Ó¥ëÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Èæ¹¾ÅçÁª¼ê¤Ï¡Ö3POINT CONTEST¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME