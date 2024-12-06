セリエA首位のナポリがコッパ・イタリアのラウンド16で敗退した。対戦したのは5位でELでも好調のラツィオ。この試合、両チームともメンバーを大幅に変更して挑み、ナポリはクビチャ・クヴァラツヘリア、ロメル・ルカク、スコット・マクトミネイ、アレッサンドロ・ボンジョルノ、ジョバンニ・ディ・ロレンツォを先発から外し、一方のラツィオはヌーノ・タバレス、マッテオ・ゲンドゥージ、タティ・カステリャノス、ブライェ・ディア