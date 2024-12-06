エア・カナダは、ベーシックとコンフォートエコノミー運賃の条件を一部改定する。北米とレジャー路線のベーシック運賃では2025年1月3日以降の購入分から、小さな身の回りの品1つのみ機内に持ち込むことができる。その他の荷物は預け入れる必要があり、1個目は35カナダドル、2個目は50カナダドルの追加料金が徴収される。搭乗口で預け入れる場合には1個あたり65カナダドルとなる。移動補助具や医療機器、ベビーカーは料金が免除され