「苺サンドショート（5号）」銀座コージーコーナーは、12月20日から、全国の生ケーキ取扱店で、今年のクリスマスケーキの販売を開始する。なお、北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。「サンタさんのクリスマスマーケット（12個入）」今年の銀座コージーコーナーのクリスマスのテーマは「FunFunChristmas（ファンファンクリスマス） 〜サンタさんも楽