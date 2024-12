日本IBMとマネーフォワードエックスは12月6日、日本IBMの「金融サービス向けデジタルサービス・プラットフォーム(DSP:IBM Digital Services Platform for Financial Services)」と、マネーフォワードエックスのユーザー・ニーズにもとづいて金融商品を自動で提案できる機能「X-Insight Marketing(XIM)」を連携し、各個人に合わせたマーケティングの実現を支援するサービス「XIM-API for DSP」の提供を開始した。.