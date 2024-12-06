バイオリニストの葉加瀬太郎（56）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。釣りについて伝えた。葉加瀬は「ツアーの合間にちょこっと釣行」と報告。「僕も初めて釣った珍しいヒゲダイ。高いらしいww」と、釣りあげたヒゲダイとの写真を披露した。そして「口元に白髪のおじさんみたいな髭があってなんか、かわいい。鯛とヒラメの良いとこ取りみたいで最高に美味でした」と報告。「そして小さかったけど甘鯛も。こちらも超