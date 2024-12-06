NewJeansのヘリンが「Dior」のイベントに姿を現した。【写真】「恋に落ちる…」ヘリンの“セーラー服姿”本日（12月6日）午後、ソウル蚕室（チャムシル）に位置するロッテワールドタワーのアトリウム広場では、「Diorビューティー・ホリデーポップアップイベント」が開催された。イベントには女優ハン・ソヒ、俳優ナム・ジュヒョク、元フィギュアスケート選手のキム・ヨナ、NewJeans・ヘリンが参加している。特に、ヘリンは所属事